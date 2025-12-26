Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli: İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır

DIŞİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin açıklamada "İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin sanal medya üzerinden açıklama yaptı. Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklama, Netanyahu hükümetinin bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil etmiştir. Yayılmacı politikalarını sürdüren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır. Somali Federal Cumhuriyeti ve Somaliland bölgesinin geleceğine ilişkin kararlar, tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde alınmalıdır. Afrika Boynuzu'nda barış ve güvenliğe önem veren ve Somali'nin toprak bütünlüğünü kararlılıkla destekleyen Türkiye, Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir."