Türkiye'den İsrail'e Ateşkes Uyarısı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ateşkesi ihlal ettiğini belirterek sivilleri koruma çağrısında bulundu.

(ANKARA) – Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ateşkesi açık biçimde ihlal ettiğini belirterek, sivillerin hayatını kaybetmesinden derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir. Saldırılar sonucunda, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki haberlerden derin endişe duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ateşkese tam riayet edilmesinin kalıcı barış umudunun korunması ve bölgesel güvenliğin tesisi bakımından hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin, İsrail'e ateşkese bağlı kalması ve barış ile istikrarı zedeleyen eylemlerden kaçınması yönündeki çağrısını yinelediği kaydedildi.

Bakanlık, Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini ve bölgede adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
