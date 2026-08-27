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Türkiye'den İİT Genel Sekreteri'ne tebrik

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Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği'ne seçilen Moritanya’nın adayı İsmail Ould Cheikh Ahmed'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği'ne seçilen Moritanya'nın adayı İsmail Ould Cheikh Ahmed'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 23. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'nda, İİT Genel Sekreterliği'ne oy birliğiyle seçilen Moritanya'nın adayı İsmail Ould Cheikh Ahmed'i İİT 51. DBK Dönem Başkanı sıfatıyla tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İİT'nin, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu ortak sınamaların aşılmasına yönelik çabalara ilerleyen dönemde de katkı sunacağına ve Filistin meselesi başta olmak üzere ortak davaların savunulması ile üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinde etkin rol oynamaya devam edeceğine inanıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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