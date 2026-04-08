Bakan Memişoğlu: Tıbbi yardım yüklü TIR'larımız İran'a yola çıktı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım TIR'larımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz. 'Önce insan' anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım TIR'larımız, komşumuz İran'a doğru yola çıktı. İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkanları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı