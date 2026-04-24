Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 tır Ağrı'dan sınırı geçti
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 yardım tırı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan geçti.
Türkiye'den İran'a tıbbi malzeme taşıyan 6 yardım tırı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan geçti.
Van'dan yola çıkan tıbbi yardım malzemeleri yüklü 6 tır, Doğubayazıt ilçesine geldi.
İlaç, serum, sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüplerinin bulunduğu tırlar, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden İran'a geçti.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez