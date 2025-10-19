Türkiye'den Gazze'ye 900 Ton İnsani Yardım Gönderildi
Türkiye, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere hazırlanan 17. 'İyilik Gemisi'ndeki 900 tonluk malzeme, Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda indirildi. Yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Gazze'ye gönderilecek.
EL- Türkiye'den Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan 17. "İyilik Gemisi"ndeki malzemelerin Mısır'ın El-Ariş Limanı'ndaki indirme işlemleri tamamlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan 900 tonluk insani yardım malzemesi, 2 gün süren çalışmaların ardından gemiden tamamen indirildi.
Bebek maması, "aç–tüket" gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar toplam 52 tıra yüklendi.
İnsani yardım malzemeleri, Mısır Kızılayı işbirliğiyle Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak.
17. "İyilik Gemisi" ise dönüş için El-Ariş Limanı'ndan ayrılacak.