Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Türkiye'nin İran'a Yönelik Son Saldırılara Destek Verdiği Yönündeki İddialar Tamamen Asılsızdır"

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği iddialarının asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu açıkladı. Türkiye, egemenlik haklarını koruyarak hiçbir çatışmada taraf olmayacağını vurguladı.

(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz" ifadesi kullanıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya platformu  X üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan ve Türkiye'nin İran'a yönelik son saldırılara destek verdiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta; taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz. Bu husus, ülkemizin temel dış politika ve güvenlik prensipleri arasında yer almaktadır."

Türkiye'nin hava, kara ve deniz sahası üzerindeki egemenlik hakları tam ve tartışmasızdır. Egemenlik alanlarımıza ilişkin tüm faaliyetler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda ve yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütülmektedir. Kamuoyunun, spekülatif ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; sadece resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA
