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Dünyanın en iyi ilk 500'ü arasına 9 Türk üniversitesi girdi

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Dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "Dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde Türkiye'den 9 üniversite ilk 500'de yer aldı. Rapora göre Koç, Boğaziçi, Sabancı, Çankaya, İstanbul, ODTÜ, İTÜ, Hacettepe ve Sağlık Bilimleri üniversiteleri, geçen yıl dünya genel sıralamalarından en az birinde ilk 500 arasına girmeyi başardı.

ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından geçen yıl açıklanan "Dünyanın en iyi üniversiteleri" listelerinde Türkiye'den 9 üniversitenin ilk 500'de yer aldığını duyurdu.

Dünya genelinde üniversite sıralamalarını yapan yetkili 10 kuruluştan biri olan ODTÜ URAP'ın, "2023 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporu, "https://www.urapcenter.org" internet sitesinden açıklandı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEN GÖZ KAMAŞTIRAN BAŞARI

  • Koç Üniversitesi, QS: 431, RUR: 384 ve THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada
  • ODTÜ QS: 336, RUR: 382, THE: 375 olmak üzere 3 sıralamada
  • İTÜ QS: 404, RUR: 385 olmak üzere 2 sıralamada
  • Boğaziçi Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 377 olmak üzere 1 sıralamada
  • Sabancı Üniversitesi THE: 375 olmak üzere 1 sıralamada
  • Çankaya Üniversitesi US NEWS&WORLD REPORT: 173 olmak üzere 1 sıralamada
  • İstanbul Üniversitesi ARWU: 450 olmak üzere 1 sıralamada
  • Hacettepe Üniversitesi, Leiden: 410 olmak üzere 1 sıralamada
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Leiden: 449 olmak üzere 1 sıralamada ilk 500'e girdi.

5'İ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Böylelikle 2023'te ilk 500'e, araştırma üniversitesi statüsü kazanmış devlet üniversitelerinden ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, İTÜ ve İstanbul üniversiteleri girmiş oldu.

6 ÜNİVERSİTE 11 DÜNYA SIRALAMASININ TÜMÜNE GİRDİ

Raporda ayrıca söz konusu listelerde ilk 500 dışında olmak üzere farklı sıralamalarda yer alan Türk üniversitelerinin bilgilerine de yer verildi. Buna göre Hacettepe, İstanbul Teknik, Ankara, İstanbul, Ege ve Gazi üniversiteleri, 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer alma başarısını gösterdi.

Boğaziçi, ODTÜ, Koç, Bilkent ve Erciyes üniversiteleri ise 11 dünya sıralamasından 10'unda yer aldı. Marmara, Yıldız Teknik, Dokuz Eylül, Atatürk, Gebze Teknik, Sakarya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ise 9 sıralamada yer buldu.
Bursa Uludağ, Sabancı, Çukurova, Fırat, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 8 sıralamada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Selçuk, Van Yüzüncü Yıl, Çankaya, İstanbul Bilgi, İstanbul Aydın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Karadeniz Teknik, Anadolu, Ondokuz Mayıs, İnönü, Başkent, Pamukkale üniversiteleri de 7 sıralamada yer buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (5)

Erman Günaydın:

ilk 10 da ilk yüzde ilk 200de ilk 300 de dünya sıralamasında sadece bir tane giriş var. Düşünün 11 sıralamanın 11inde de ilk yüzde en az 15 tane üniversitemiz olması lazım ama ne gerek var. Her yerde her ilde vasıfsız üniversitelerimiz var. Bir şekilde uzmanlığını profluğunu almış milyonlarca hocamız var. ve sınav yapsan kpssden 60ı 70i geçemez yarısı. Dolayısıyla üniversite hocalarımız ne ki üniversitelerimiz birşeyler üretip geliştirip sıralamalara girsin...

4
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Ata_Mete:

O kadar üniversite açtılar..,içlerinde birisi yok!

4
0
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DEVLET BAŞA:

bu aslında bilim insanlarımızın dünyadaki sıralamasıdır.

3
0
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sağdan muhalif:

Eğitim sistemimizin, kalitemizin ne kadar yerlerde olduğunu gösteriyor

3
0
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şahabettin Ayyıldız:

Öğrencilerinin kendilerini ifade edememelerinden dolayı mı

1
0
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