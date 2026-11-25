Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcilikleri, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Temsilcilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımlarla, taziyelerini iletti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Türk askerleri için en içten taziyelerini sunarak, acılı ailelere en derin başsağlığı dileklerini ilettiklerini belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da Eskişehir yakınlarında meydana gelen elim helikopter kazasında Türk Hava Kuvvetleri mensubu 5 personelin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevdiklerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Türk müttefiklerimizin yanında kararlılıkla duruyor, yaslarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen askeri helikopter kazasında 5 Türk askerinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu kaydederek, "Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Katar'ın Ankara Büyükelçiliği de kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Türk hükümetine ve halkına en derin taziyelerini ve yürekten başsağlığı dileklerini ileterek, derin üzüntü ve esef duyduklarını; Allah'tan şehitlere rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve teselli vermesini niyaz ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA