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Temmuz Ayı Yüksek Sıcaklıklarla Başladı

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Avrupa'yı etkisi altına alan yüksek sıcaklıklar Türkiye'de de hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayının ilk gününde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini açıkladı. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı sıcaklar beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağış geçişleri olacağı bildirildi.

(ANKARA) - Avrupa'nın etkilendiği yüksek sıcaklıklar, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Meteoroloji, temmuz ayının ilk gününde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini artırarak sürdürüyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bunaltıcı sıcaklar özellikle günün öğle saatlerinde etkisini daha da hissettirecek.

Öte yandan MGM, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ve güney ilçeleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin olacağını kaydederken, yağışlı alanlar dışında kalan bölgelerde açık ve az bulutlu havanın etkisini koruyacağını bildirdi.

MGM, rüzgarın genel olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiğini, Muş, Bingöl, Batman ve Diyarbakır çevrelerinde ise rüzgarın saatte kuvvetli eseceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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