Türkiye'de Şeker Tüketimi Sağlığı Tehdit Ediyor

Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk, Türkiye'de şeker tüketiminin sağlığı tehdit edecek boyutlara ulaştığını belirterek özellikle çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları gerektiğini belirtti.

Erk, bir programa katılmak için geldiği Çerkezköy'de, AA muhabirine, Türkiye'nin şeker tüketimi kaynaklı obezitede dünyada üçüncü, Avrupa'da ise birinci sırada yer aldığını söyledi.

Şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini belirten Erk, "Dünya Sağlık Örgütü günlük şeker tüketimini 50 gramla sınırlandırıyor. Bizim ülkemizde bu miktar uzun süre 150 gram civarındaydı. 15 yıllık çalışmayla 10 gram düşürebildik. " dedi.

Erk, özellikle şerbetli tatlıların tüketiminde nişasta bazlı şeker kullanımının sağlık risklerini artırdığını dile getirdi.

Çalışmalarında özellikle çocukların şeker tüketimini azaltmayı hedeflediklerini aktaran Erk, "7-12 yaş grubu şekeri sünger gibi çekiyor. Onları sağlıklı beslenmeye yönlendirmek için koruyucu sağlık çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şekerin yanı sıra tuz tüketiminin de böbrek sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulayan Erk, "Yürüttüğümüz işbirliği sayesinde tuz tüketimini 18 gramdan 12 grama düşürdük. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmeden böbrek hastalıklarının önüne geçmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Erk, böbrek sağlığını korumanın en temel yolunun dengeli ve doğal beslenme olduğunun altını çizdi.