Üye Girişi
Haberler

Türkiye'de Motorcu Dostu Bariyer Uygulaması Genişletiliyor

Türkiye'de Motorcu Dostu Bariyer Uygulaması Genişletiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı itibarıyla Türkiye'deki yol ağında toplam 177 kilometrelik 'motorcu dostu' bariyer montajının tamamlandığını ve yıl sonuna kadar ek 20 kilometre daha yapacaklarını açıkladı. Amaç, motosiklet kazalarını azaltarak yol güvenliğini artırmak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında 2024 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 177 kilometre 'motorcu dostu' bariyer montajı yaptıklarını belirterek, "Yıl sonuna kadar toplam 20 kilometre daha 'motorcu dostu' bariyer montajı yapacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, KGM sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen 'motorcu dostu' bariyer çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 'motorcu dostu' bariyer sistemleriyle motosiklet kullanıcılarının oto korkuluk ile çarpışması durumunda kaza şiddetinin azaltılmasının amaçlandığını belirterek, "Motorcu dostu bariyer uygulaması ile 2 teker üstünde seyahat eden motosiklet sürücülerimiz için yollarda daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2024 yılı ekim ayı itibariyle toplam 177 kilometre 'motorcu dostu' bariyer montajını tamamladık" dedi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 17,7'sini motosikletlerin oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, 2023 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kazaya karışan taşıtlar içerisinde ikinci sırada motosikletlerin olduğunu belirterek, "Kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada. Bu verileri göz önünde bulundurarak motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız. 2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerimiz dahil olmak üzere toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel deftere düştüğü mesaj

 Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

 Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.