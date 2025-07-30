Türkiye'de Hava Sıcaklıkları 40 Derecenin Üzerine Çıktı

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Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Türkiye genelinde 19 ilde 40 derecenin üzerine çıktı. En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde, öğleye kadar 19 ilde 40 derecenin üzeri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 19 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,9 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 46 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve 45,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği iller şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK (C°)
Adıyaman, Kahta43,9
Ankara, Kalecik40
Batman, Kozluk45,1
Çorum, Kargı40,9
Diyarbakır, Sur45
Elazığ, Palu41,3
Erzincan, Merkez42,2
Gaziantep, Karkamış44
Gümüşhane, Merkez40
Iğdır, Aralık40,1
Kırıkkale, Delice40
Kilis, Elbeyli40,2
Malatya, Doğanyol42,4
Mardin, Nusaybin46
Siirt, Kurtalan46,9
Şanlıurfa, Ceylanpınar45,2
Şırnak, Cizre45,7
Tunceli, Merkez40,3
Yozgat, Yerköy40,9

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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