NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nda dün gerçekleşen Zirve'nin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş ile müttefik ülkelerin katılımcı meclis başkanları ve üst düzey parlamenter temsilcileri Baykar Teknoloji/Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın rehberliğinde gerçekleştirilen saha ziyaretinde şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında sunum yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Baykar Milli Teknoloji Merkezi ziyaretinde Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın eşi ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar ile de görüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı