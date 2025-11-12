Türkiye'de Engelli Öğrencilere Yönelik İddialara TİHEK'ten Yanıt

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul müdürünün otizmli öğrenciyi iterek merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu iddiasına ilişkin, "Kurumumuz, söz konusu iddiaları yakından takip etmektedir." açıklamasında bulundu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Manisa'da bir okul müdürünün otizmli bir öğrencisine yönelik şiddet içeren davranışta bulunduğuna dair iddianın bazı basın ve yayın organlarında yer aldığı belirtildi.

Ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesinin, tüm insan hakları sözleşmelerinin merkezinde yer aldığı aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS) kapsamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın, "siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliliğe dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlama" olarak tanımlandığını ifade edildi.

Sözleşmenin "Engelli çocuklar" başlıklı ilgili maddesinde "Taraf devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde çocuğun en çıkarının gözetilmesine öncelik verir. Taraf devletler engelli çocukların kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmalarını, yaşları ve olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem verilmesini ve onlara bu hakkın tanınması için engeline ve yaşına uygun destek sunulmasını sağlar." hükmünün açıkça yer aldığını vurgulanan açıklamada, bu maddenin, engelli çocukların korunması ve desteklenmesi konusunda taraf devletlere önemli yükümlülükler getirdiğine işaret edildi.

Ayrıca, Sözleşmenin denetim organı olan Engelli Hakları Komitesi'nin Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Hakkında 6 No'lu Genel Yorumu'nda "Çocuklara yönelik her türlü fiziksel ceza ve zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin tüm koşullarda yasaklanması ve bu yasağın uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği" açıkça vurgulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak, engelli bireylere yönelik her türlü ayrımcı tutum, kötü muamele ve şiddet iddialarını büyük bir ciddiyetle ele almakta ve herkes için onurlu, eşit ve güvenli bir eğitim ortamının sağlanması yönündeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu doğrultuda, temel misyonu insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkını güvence altına almak ve hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesini sağlamak olan Kurumumuz, söz konusu iddiaları yakından takip etmektedir."