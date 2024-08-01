İran'da öldürülen Hamas lideri için milli yas ilan edildi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan " İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için 1 günlük Milli Yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür."