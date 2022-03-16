Türkiye'de 16 Mart günü koronavirüs nedeniyle 118 kişi vefat etti, 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 345 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 118 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan32 bin 364 hasta taburcu olurken bugün 324 bin 58 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,25 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,03 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,25 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 336 bin 317 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 912 BİN 588 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 743 bin 879 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 912 bin 588 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 434 bin 823 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybederken 24 bin 614 de yeni vaka tespit edilmişti.