Türkiye, Dakar'da Afrikalı Çocuk Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, 16 Haziran Afrikalı Çocuk Günü dolayısıyla Senegal Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği (ASEDEME) ile etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde ASEDEME işbirliğinde büyükelçilikte gerçekleştirilen etkinliğe, Senegal Eğitim Bakanı Moustapha Mamba Guirassy, yabancı misyon temsilcileri ve Senegal'in sanat, siyaset ve spor camiasından isimler katıldı.

Etkinlikte ASEDEME'e bağlı Aminata Mbaye Zihinsel Engelliler Okulu öğrencileri de hazır bulundu.

Bakan Guirassy, burada yaptığı konuşmada, Büyükelçi Sağman'a böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, Sağman'ın Afrika'yı ilgilendiren her konuda her zaman cömertçe yardıma koştuğunu dile getirdi.

Guirassy, ASEDEME'in faaliyetlerinden övgüyle bahsederek, dernek yetkililerine faaliyetleri için teşekkür etti.

Büyükelçi Sağman da Afrikalı Çocuk Günü'nün tarihini ve ASEDEME'in aktivitelerini anlattı.

Etkinlik ikramların ardından sona erdi.