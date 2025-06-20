Türkiye Çölleşme ile Mücadele Protokolü İmzaladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 'Çölleşme ve Kuraklık Günü' etkinlikleri kapsamında Rio Sinerjisi Protokolü imzalandı.

İlbank Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 'Toprağı Yaşat, Umudu Yeşert' programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün ile iki bakanlıktan yöneticiler katıldı. Program kapsamında iki bakanlık arasında Rio Sinerjisi Protokolü imzalandı.

'TÜRKİYE'NİN 2030 YOL HARİTASI HAZIR'

Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Türkiye'nin 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı' ile 2030 yılına kadarki yol haritasını ortaya koyduğunu belirterek, "COP16'da Bakanımız Murat Kurum tarafından tüm dünyayla paylaşılan 'Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı' tüm kurumlar ve paydaşlarımız ile birlikte hazırlandı. ve 6 stratejik eksen üzerine kurgulandı. Bu eylem planı 2030 yılına kadar yol haritamızı çizmiş oldu. Ülke olarak arazilerimizin mevcut durumunu ve değişimlerini izleme mekanizmaları kurduk ve bu sistemler yardımıyla topraklarımızı çölleşme, erozyon ve verimlilik bakımından da takip ediyoruz. Ülkemizin çölleşmeye karşı hassas alanlarını belirlemek ve önlem alınacak alanları önceliklendirmek maksadıyla çölleşme modeliyle hassasiyet ve tehlike haritalarını tamamlamış olduk. 2022 yılında yüzde 13 civarında olan bozulmuş alan oranını 2030 yılına kadar yüzde 10 mertebelerine düşürmeyi de hedef olarak belirledik" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat ise "Bu protokolle hedefimiz Rio Sözleşmeleri arasında kesişen tematik alanlarda ulusal ölçekte ortak çalışmalar yürütmek, kapasitemizi artırmak ve uluslararası platformlarda ülkemizin görünürlüğünü güçlendirmek" dedi.