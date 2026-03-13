Türkiye-Çin Öğrenci Değişim Programları Sayesinde Dostluk Köprüleri Kuruluyor

ANKARA, 13 Mart (Xinhua) -- Türkiye ile Çin arasındaki kültürel ve akademik işbirliği, üniversiteler arasındaki değişim programları sayesinde yeni bir boyut kazanırken, bu programlar, iki ülke gençleri arasında güçlü insani bağların kurulmasına da katkı sağlıyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim gören Çinli öğrenciler, bir yandan Türkçe öğrenirken diğer yandan Türk kültürünü yakından deneyimleme fırsatı buluyor.

Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde değişim programı kapsamında eğitim gören Çinli öğrencilere göre günlük hayatta kurulan dostluklar, iki toplum arasındaki önyargıların azalmasına yardımcı oluyor.

Öğrenciler, internet ve sosyal medyada zaman zaman karşılaşılan eksik ya da yanlış bilgilere rağmen yüz yüze kurulan ilişkilerin bu algıları hızla değiştirdiğini ifade ediyor.

Üçüncü sınıf öğrencisi Du Chen Du, Türkiye'de Didem ismini kullanıyor. Türkiye'ye gelmeden önce ülke hakkında araştırma yaptığını belirten Didem, Çin ve Türkiye kültürlerinin farklı olduğunu düşündüğü için sosyal hayat hakkında bilgi edinmeye çalıştığını söylüyor.

Türkiye'de kurduğu arkadaşlıkların kendisi için en değerli deneyimlerden biri olduğunu belirten Didem, iki ülke gençlerinin benzer yönlerine dikkat çekiyor.

Didem, "Çin'deki ve buradaki arkadaşlıklar arasında büyük bir fark yok. Arkadaşlarımla çok samimi bir ilişki içindeyiz ve yaşadıklarımız hakkında sohbet ediyoruz. Bu samimiyetin iki ülkede de benzer olduğunu düşünüyorum" diyor.

Türkiye'de edindiği deneyimlerin yalnızca kişisel gelişimine değil, iki kültür arasındaki anlayışın güçlenmesine de katkı sağladığını söyleyen Didem, değişim programlarının dil öğrenimi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Didem, "Değişim programları çok faydalı ve gerekli. Bir dili öğrenirken o dili konuşulan ülkede yaşamak gerekiyor. O dili ve kültürü ancak o ülkede deneyimleyebiliriz, sadece kitaptan öğrenmek yeterli değil" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye'deki arkadaşlarıyla Çin mutfağı, bayramları ve popüler kültürü hakkında bilgiler paylaştığını belirten Didem, karşılığında ise Türk geleneklerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söylüyor.

Didem ayrıca Çin'de Türkçe bilenlerin az olması nedeniyle Türkiye'de aldığı eğitimin gelecekteki kariyer planlarında da önemli rol oynayacağını düşünüyor.

Üniversitede burslu olarak eğitim gören bir diğer Çinli öğrenci Yue Yue Fu, Türkiye'de Yonca ismini kullanıyor. Türkçe öğrenmeye başlamasında tesadüflerin etkili olduğunu söyleyen Yonca, verdiği karardan son derece memnun olduğunu dile getiriyor.

Yonca, "Türkçeyi aslında ben seçmedim, kader seçti. Önce İngilizceyi seçmek istemiştim ama şimdi çok memnunum. İngilizceyi herkes biliyor, Türkçeyi ise çok az kişi biliyor. Bu nedenle Çin'de iş bulmamın daha kolay olacağını düşünüyorum" diyor.

Türkiye'de kendisini en çok etkileyen şeylerden birinin insanların sıcak ve misafirperver yaklaşımı olduğunu söyleyen Yonca, Türk arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin farklı şehirlerini ziyaret ettiklerini ve bu deneyimlerin dostluklarını güçlendirdiğini belirtiyor.

Türkiye'de kurduğu dostlukların kalıcı olacağına inandığını söyleyen Yonca, ülkeden ayrıldığında en çok arkadaşlarını özleyeceğini ifade ediyor.

Yonca, Türkiye'de yaşadığı duygusal bir anıyı da paylaşarak, bir Türk arkadaşının doğum gününde kendisine hazırladığı sürprizin kendisini çok duygulandırdığını anlatıyor.

Türkiye'de edindikleri deneyimleri ülkelerine döndükten sonra arkadaşlarıyla ve tanıdıklarıyla paylaşmayı planlayan öğrenciler, bunun iki ülke insanının birbirini daha iyi tanımasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

Programın koordinasyonunda görev alan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatör Yardımcısı ve Çin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Aylin Yılmaz Şaşmaz ise öğrenci değişim programlarının uzun vadeli işbirliği hedefi taşıdığını belirtiyor.

Şaşmaz, "Öğrencilerimizin Çin'e gitmesi ve Çin'den öğrencilerin buraya gelerek eğitim alması bizim için önemli bir proje. Yaklaşık üç yıldır Guangdong'dan öğrenci kabul ediyoruz" diyor.

Akademisyenler ve öğrenciler arasındaki karşılıklı ziyaretlerin üniversitede Çin kültürüne yönelik özel bir ilgi oluşturduğunu belirten Şaşmaz, "Bizler Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrenci ve akademisyenleri olarak devamlı Çin'e gidip geliyoruz, bu yüzden üniversite içinde zaten Çin'e karşı sempatimiz var" diyor.

Şaşmaz'a göre bu programlar sadece akademik bilgi paylaşımına değil, aynı zamanda iki toplum arasında kalıcı dostlukların kurulmasına da zemin hazırlıyor.

