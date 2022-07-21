Türkiye bu skandalı konuşuyor! Uçakta yolculara ikram edilen yemekten yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi
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Türkiye merkezli bir havayolu şirketinin uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerden yılan ve salyangoz çıktığı iddiası sosyal medyada infial yarattı. İnternete düşen görüntüler insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne sererken, uçaktaki yolcular yaşanan olaya isyan etti.
Türkiye'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçaklarına ikram hizmeti veren catering firmasının yemeklerinden yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi.
SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI
Sosyal medyada infial yaratan videodaki detaylar, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.
YOLCULAR DURUMA İSYAN ETTİ
AirportHaber'in edindiği bilgilere göre ikram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra küflü yemekleri gören yolcular duruma isyan etti.
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