Türkiye bu skandalı konuşuyor! Uçakta yolculara ikram edilen yemekten yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi

Türkiye'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçaklarına ikram hizmeti veren catering firmasının yemeklerinden yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada infial yaratan videodaki detaylar, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

YOLCULAR DURUMA İSYAN ETTİ

AirportHaber'in edindiği bilgilere göre ikram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra küflü yemekleri gören yolcular duruma isyan etti.

Haberler.com - Güncel