Türkiye, Bölgesel Güç ve Küresel Aktör Olma Yolunda İlerliyor

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu söyledi.

Ak Parti Berlin Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında Almanya temaslarını değerlendiren Sırakaya, "Bugün Türkiye dediğimiz zaman çok net olarak bölgesel bir güç ve küresel bir aktörden bahsediyoruz. Türkiye tüm bu ilişkilerini kurarken esasında asimetrik bir ilişki biçimiyle değil simetrik bir ilişki biçimiyle kuruyor." dedi.

Berlin'de değişik düşünce kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Türk toplumuyla bir araya geldiklerini ifade eden Sırakaya, şu şekilde konuştu:

"Son yıllarda Türkiye'deki gelişmeleri yakinen takip eden bir yurt dışı Türk toplumunun varlığını görebilme imkanımız oldu. Siyasetçilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde esasında Türkiye'nin artık bir diplomasi merkezi haline gelmiş olmasının hakikaten artık Batı ülkeleri tarafından da daha dikkatli bir şekilde takip edildiğine şahitlik etmiş olduk."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya uluslararası kuruluşların iflas etmiş olduğu bir ortamda Türkiye'nin güvenilir ülke ve güvenilir lider profiliyle arabuluculuk rolüyle ön plana çıktığına işaret etti.

Türkiye vazgeçilmez aktör

Türkiye'nin Batı'nın yapmış olduğu tüm çalışmalarda vazgeçilmez bir aktör konumuna geldiğini kaydeden Sırakaya bu bağlamda Türkiye AB ilişkilerinin de ilerleyen süreç içerisinde çok daha belirgin bir hal alacağını kaydederek, söylemlerin eylemler tarafından desteklenmesinin önemini vurguladı.

Almanya'nın Türkiye'de okulları bulunduğunu hatırlatan ve mütekabiliyet esasına göre de Almanya'da Türk okulları açılması konusunun gündemde olduğu bilgisini veren Sırakaya,"Dolayısıyla bunun karşılığı olarak Almanya'da da Türk okullarının bulunmuş olması hem hakkaniyetin bir gerekliliği ama aynı zamanda iki ülkeyi birbirine daha yakınlaştıracak bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki Türk medyasının varlığını devam ettirmesinin çok önemli olduğunu ve bu anlamda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sırakaya, "İşletmelerimizin de aynı hassasiyeti gösterilmesi gerektiği kanısındayım. Dolayısıyla olaya bir devlet ve millet bütünleşmesi içerisinde görmek gerektiği kanısındayım. Bu anlamda belki işletmelerimizin buradaki medyamızın yaşatılmasıyla ilgili daha fazla sorumluluk alması önemli. Yurt dışındaki millet varlığımızın dil ekseninde yaşaması ve yaşatılmasıyla ilgili olarak hassasiyetimizi önümüzdeki süreç içerisinde de korumakta kararlıyız."

Bugün Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı olduğunu aktaran Sırakaya hayatını kaybeden tüm soydaşları rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Basın toplantısında AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da hazır bulundu.