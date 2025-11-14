Haberler

Türkiye, Bölgesel Güç ve Küresel Aktör Olma Yolunda İlerliyor

Türkiye, Bölgesel Güç ve Küresel Aktör Olma Yolunda İlerliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin uluslararası arenada güvenilir bir aktör haline geldiğini vurguladı. Sırakaya, Türkiye'nin simetrik ilişkiler kurarak bölgesel ve küresel güç konumunu pekiştirdiğini belirtti.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olduğunu söyledi.

Ak Parti Berlin Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında Almanya temaslarını değerlendiren Sırakaya, "Bugün Türkiye dediğimiz zaman çok net olarak bölgesel bir güç ve küresel bir aktörden bahsediyoruz. Türkiye tüm bu ilişkilerini kurarken esasında asimetrik bir ilişki biçimiyle değil simetrik bir ilişki biçimiyle kuruyor." dedi.

Berlin'de değişik düşünce kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve Türk toplumuyla bir araya geldiklerini ifade eden Sırakaya, şu şekilde konuştu:

"Son yıllarda Türkiye'deki gelişmeleri yakinen takip eden bir yurt dışı Türk toplumunun varlığını görebilme imkanımız oldu. Siyasetçilerle yapmış olduğumuz görüşmelerde esasında Türkiye'nin artık bir diplomasi merkezi haline gelmiş olmasının hakikaten artık Batı ülkeleri tarafından da daha dikkatli bir şekilde takip edildiğine şahitlik etmiş olduk."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya uluslararası kuruluşların iflas etmiş olduğu bir ortamda Türkiye'nin güvenilir ülke ve güvenilir lider profiliyle arabuluculuk rolüyle ön plana çıktığına işaret etti.

Türkiye vazgeçilmez aktör

Türkiye'nin Batı'nın yapmış olduğu tüm çalışmalarda vazgeçilmez bir aktör konumuna geldiğini kaydeden Sırakaya bu bağlamda Türkiye AB ilişkilerinin de ilerleyen süreç içerisinde çok daha belirgin bir hal alacağını kaydederek, söylemlerin eylemler tarafından desteklenmesinin önemini vurguladı.

Almanya'nın Türkiye'de okulları bulunduğunu hatırlatan ve mütekabiliyet esasına göre de Almanya'da Türk okulları açılması konusunun gündemde olduğu bilgisini veren Sırakaya,"Dolayısıyla bunun karşılığı olarak Almanya'da da Türk okullarının bulunmuş olması hem hakkaniyetin bir gerekliliği ama aynı zamanda iki ülkeyi birbirine daha yakınlaştıracak bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki Türk medyasının varlığını devam ettirmesinin çok önemli olduğunu ve bu anlamda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sırakaya, "İşletmelerimizin de aynı hassasiyeti gösterilmesi gerektiği kanısındayım. Dolayısıyla olaya bir devlet ve millet bütünleşmesi içerisinde görmek gerektiği kanısındayım. Bu anlamda belki işletmelerimizin buradaki medyamızın yaşatılmasıyla ilgili daha fazla sorumluluk alması önemli. Yurt dışındaki millet varlığımızın dil ekseninde yaşaması ve yaşatılmasıyla ilgili olarak hassasiyetimizi önümüzdeki süreç içerisinde de korumakta kararlıyız."

Bugün Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 81. yılı olduğunu aktaran Sırakaya hayatını kaybeden tüm soydaşları rahmet ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

Basın toplantısında AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Dilovası Belediyesi toplantısında tansiyon yükseldi! Meclis üyesine sert sözler

Facianın yaşandığı ilçenin meclis toplantısında gerginlik
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.