Dışişleri: Yunanistan'da Türk okuluna saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki Karacaoğlan köyünde bulunan ve 2021-2022 eğitim öğretim yılında Yunan makamlarınca kapatılan Batı Trakya Türk azınlığına ait ilkokula kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Saldırının sorumlusu kim olursa olsun, olayın aydınlatılmasını, faillerin ivedilikle tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını Yunan makamlarından bekliyoruz. Karacaoğlan'da yaşayan soydaşlarımızın üzüntülerini paylaşıyor; Türkiye olarak, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Barış Antlaşması'yla güvence altına alınmış hak ve menfaatlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" dedi.