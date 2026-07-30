Haberler

Türkiye-Azerbaycan hava ulaşımına yeni bağlantı eklendi

Türkiye-Azerbaycan hava ulaşımına yeni bağlantı eklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı eklendiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı eklendiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımına yeni bir bağlantı daha eklendi. Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü–Kars hattındaki tarifeli uçuşlarına bugün itibarıyla başladı. Haftada 2 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferlerin ilki, Kars Harakani Havalimanı'nda ARFF ekiplerimizin su takı seremonisiyle karşılandı. Yeni tarifeli seferler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hava ulaşımını güçlendirirken Kars'ın uluslararası erişilebilirliğine katkı sunacak, şehrimizin turizm ve ticaret potansiyelini destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem

Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
AHBAP soruşturmasında Hüseyin Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent tılsımlı gibiydi

21 daire, 1 fabrika devrettiği Haluk Levent için olay sözler
Henüz birkaç yıl önce Avrupa'daydılar! Ligden çekildikleri açıklandı

Birkaç yıl önce Avrupa'da fırtına estirirken şimdi ne hallere düştüler
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi

Acun Ilıcalı büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz

Büyük müjdeyi verdi: Uçağımı yolladım, bu akşam İstanbul'a getireceğiz