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Türkiye-Azerbaycan Askeri Diyalog Toplantısı

Türkiye-Azerbaycan Askeri Diyalog Toplantısı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 16'ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile görüştü.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 16'ncı Türkiye- Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Agil Gurbanov ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin X hesabından yapılan yazılı açıklama ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 16'ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Agil Gurbanov'u kabul etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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