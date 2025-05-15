Türkiye, ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Antalya'da Bir Araya Geldi

Türkiye, ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Antalya'da Bir Araya Geldi
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Türkiye, ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları Antalya'da Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı çerçevesinde ABD ve Suriye Dışişleri Bakanları ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ele alındı.

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapılan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin katıldığı Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesine katıldı.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili Türkiye-ABD-Suriye üçlü görüşmesi, bugün  Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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