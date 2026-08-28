Görme Engelli Taha Gül'den Büyük Başarı: YKS'de Türkiye 378'incisi

TOKAT'ta yaşayan görme engelli Taha Gül, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) sözel puan türünde Türkiye 378'incisi oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü kazanan Gül, kendisi gibi dezavantajlı çocuklara destek olmak istediğini söyledi.

Hayrettin ve Suzan Gül çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan görme engelli Taha Gül, YKS'de sözel puan türünde Türkiye 378'incisi ve Tokat 2'ncisi oldu. Taha Gül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü tercih etti. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Gül, ailesiyle birlikte Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, YKS'de elde ettiği dereceden dolayı Taha Gül'ü tebrik ederek, "Özel gereksinimli bir öğrencimiz. Gerçekten büyük bir başarı; bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, bütün insanlığa güzel bir örneklik teşkil etti. Azminden dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz 'engelsiz üniversite' sloganıyla hem fiziksel erişim noktasında hem de eğitim ve sosyal imkanlar noktasında her türlü desteği öğrencilerimize sağlıyoruz" dedi.

'BENİM GİBİ OLAN KİŞİLERE VİZYON KATMAK İSTİYORUM'

Başarısında ailesinin büyük payı olduğunu belirten Taha Gül, "Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar arkamda dağ gibi durdular. Öğretmenlerim, arkadaşlarım sınava hazırlanma sürecinde çok destek oldular. Bir görme engelli olarak her görme engellinin yaşadığı süreçleri ben de yaşadım. Ama ben başardım, kazandım. Benim gibi olan kişiler var; onlar da başarabilir. Onlara da vizyon katmak istiyorum" diye konuştu.

Suzan Gül ise oğlunun azimli ve çalışkan bir çocuk olduğunu vurgulayarak, "Bizi onurlandırdığı ve gururlandırdığı için teşekkür ediyorum. Bizi mutlu etti. Çok çalıştı, biz de Taha'ya destek olduk. Test okumalarında Taha'ya yardımcı olmaya çalıştım. Puanlar açıklandığında çok şaşırdık. Oğlumun güzel bir puan alacağını bekliyorduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı