Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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En ucuz sigara paketinin 24-25 TL olması sonrasında tiryakilerin oranında bir düşüş olacağı öngörülüyordu. Bu fikri yıkan çalışma ise OECD tarafından yayımlandı. Buna göre Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı.
Son aylarda art arda sigaraya gelen zamlar nedeniyle en ucuz paket 24 lira oldu. Bu gelişme tiryakilerin sayısını azaltacağı düşüncesini yaysa da yapılan araştırma bunun tam tersini ortaya koydu.
TÜRKİYE ZİRVEDE
Dünya Tütüne Hayır Günü; her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana kutlanıyor. Bu vesileyle yayınlanan OECD verilerine göre, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranında Türkiye birinci sırada bulunuyor. Oranlara göre, yüzde 28 ile Türkiye listede zirvede yer aldı.
BİZİ ENDONEZYA VE RUSYA TAKİP EDİYOR
Türkiye'yi yüzde 27,6 ile Endonezya ve yüzde 25,8 ile Rusya takip etti. Habertürk'ün aktardığı verilere göre, sıralama şu şekilde;
- Türkiye: Yüzde 28
- Endonezya: Yüzde 27,6
- Rusya: Yüzde 25,8
- Yunanistan: Yüzde 24,9
- Şili: Yüzde 24,5
- Fransa: Yüzde 24
- Çin: Yüzde 21,5
- Slovakya: Yüzde 21
- Avusturya: 20,6