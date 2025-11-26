Haberler

Türkeli'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Türkeli'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, yangına müdahale ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı öğretildi.

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği binada çıkan yangına ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği merkezde görevli personele uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli toplanma alanlarıyla ilgili personele bilgiler aktarıldı.

Tatbikat sonunda Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince itfaiye personeline katkılarından ötürü teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
