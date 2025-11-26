Türkeli'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerince düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği binada çıkan yangına ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiği merkezde görevli personele uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikatta ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı ve güvenli toplanma alanlarıyla ilgili personele bilgiler aktarıldı.

Tatbikat sonunda Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince itfaiye personeline katkılarından ötürü teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.