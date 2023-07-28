Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri Başlıyor

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri bu yaz 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseri ile başlıyor. 6 Ağustos'a kadar sürecek olan konser serisinde Ziynet Sali, Berkay, Fatma Turgut, manga, Sertab Erener, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Simge Sağın, Kenan Doğulu ve Adamlar grubu sahne alacak. Konserlerde toplanacak atıkların gelirleri de 'Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri bu yaz 28 Temmuz'da Oğuzhan Koç konseri ile başlıyor. 6 Ağustos'a kadar sürecek olan konser serisinde Ziynet Sali, Berkay, Fatma Turgut, manga, Sertab Erener, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Simge Sağın, Kenan Doğulu ve Adamlar grubu sahne alacak.

Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerde toplanacak atıkların gelirleri de "Eğitime Dönüştür" projesi kapsamında deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlamak için kullanılacak. İşitme ve görme engelli davetlilere için de özel etkinliklerin düzenleneceği konserlerin biletlerini Turkcell Platinum müşterileri ve fizy kullanıcıları avantajlı fiyatlarla satın alabilecek.

ERGENEKON: HERKESİN BİLGİYE, KÜLTÜRE VE SANATA ERİŞİMİNİ SAĞLIYORUZ

Konserler kapsamında açıklama yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Turkcell olarak, teknolojinin yanı sıra kültür sanatın da erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiği inancıyla 20 seneden fazla bir süredir sanatsal etkinlikleri geniş bir yelpazede destekliyor; kültür sanat alanında da hayata dokunuyoruz. Her yıl olduğu gibi bu sene de müzikseverleri ve sanatçılarımızı Turkcell Yıldızlı Geceler Konserleri ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm misafirlerimizin konser deneyimini en iyi şekilde yaşayabilmesi bizler için çok önemli. Turkcell'in sesli betimleme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla görme engelli vatandaşlarımız da Turkcell Vadi Açık Hava Sahnesi'nde yönünü ve yerini kolayca bulabilecek. Ayrıca Turkcell Yıldızlı Geceler'de 4 Ağustos Cuma akşamı gerçekleşecek Simge Sağın konseri, işitme engelli misafirlerimiz için işaret dili ile çevrilecek" dedi.

KONSER TAKVİMİ

Oğuzhan Koç – 28 Temmuz Cuma

Ziynet Sali – 29 Temmuz Cumartesi

Berkay - 30 Temmuz Pazar

Fatma Turgut - 31 Temmuz Pazartesi

maNga - 1 Ağustos Salı

Sertab Erener - 2 Ağustos Çarşamba

Yüzyüzeyken Konuşuruz - 3 Ağustos Perşembe

Simge Sağın - 4 Ağustos Cuma

Kenan Doğulu - 5 Ağustos Cumartesi

Adamlar - 6 Ağustos Pazar