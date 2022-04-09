TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği - Haberler

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TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği

AA - Metin Dere - Güncel
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TÜRKAV ve Türk Eğitim-Sen'den Yedisu'daki öğrencilere çanta desteği

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere çanta hediye etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ile Türk Eğitim-Sen, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki öğrencilere çanta hediye etti.

TÜRKAV ile Türk Eğitim-Sen Yedisu İlçe Başkanı Abdurrahman Gece'nin katılımıyla ilçede eğitim gören 140 ilkokul öğrencisine sınıflarında çanta dağıtıldı.

Gece, yaptığı açıklamada, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin iyi lise ve üniversiteleri kazanmalarına destek olmak için çalışma yürüttüklerini anlatan Gece, "Öğrencilerimize çanta, giyim ve temizlik malzemeleri hediye ediyoruz. Onlar için geziler düzenliyoruz. Desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarımıza ve destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Öğrenciler de hediye edilen çantalar için teşekkür etti.

AA / Metin Dere - Güncel

Türk Eğitim Sen, Hisarcık, Bingöl, Yedisu, Güncel, Haberler

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