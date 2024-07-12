İBB Meclisi'nin AK Parti ve CHP grupları arasında 'Türkan Saylan' tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde, Türkan Saylan'ın ismi yaşadığı evin sokağına verildi. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda ismi değiştireceğiz" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise Gökkuş'un sözlerine, "Millet ne derse onu yapıyoruz. 31 Mart'ta millet kararını verdi" yanıtını verdi.

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN'IN İSMİ EVİNİN BULUNDUĞU SOKAĞA VERİLDİ

İBB Meclisi'nin temmuz ayı üçüncü oturumunda, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu Beşiktaş Arnavutköy'deki Karakavak Sokağı'na verilmesi oy çokluğuyla karara bağlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, karardan dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Akpolat, Türkan Saylan'ın gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğuna işaret ederek, "Hayatının son dönemini FETÖ kumpası nedeniyle zindana dönmüş şekilde Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Cüzzamla mücadelesi ve kız çocuklarını okutması nedeniyle bizim önemli bir değerimiz" dedi.

AK PARTİ VE CHP GRUBU ARASINDA TÜRKAN SAYLAN TARTIŞMASI YAŞANDI

Akpolat, geçen dönemde Türkan Saylan'ın isminin evinin bulunduğu sokağa verilmesi önerisinin İBB Meclisi'ne getirdiklerini hatırlatarak, "Maalesef, 'biz burada olduğumuz sürece, AK Parti çoğunluğu olduğu sürece Türkan Saylan gibi toplumu bölen kişilerin isimleri bir yerde yaşatılmayacaktır' dendi. Bu toplumun vicdanını yaralamıştır. Toplumun vicdanını kanatmıştır. Şimdi aldığımız bu kararla hocamızın hakkını teslim etmiş olacağız. Bu kanayan vicdanları bir nebze de olsa dindirmiş olacağız" diye konuştu. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Akpolat'ın bu sözleri üzerine, "Geçen mecliste o lafı ben kullanmıştım, sözlerimin arkasındayım" dedi.Akpolat ise Gökkuş'a, "Geçen dönem bu mecliste 'biz burada olduğumuz sürece bu isim verilmeyecektir' denmişti. Biz de buradan şunu söylüyoruz, İBB Başkanımız her ifadesinde şunu kullanır: Artık biz, ben, kişiler, cemaat, vakıf yok, millet var.' Millet ne derse o oluyor" diye yanıt verdi.

AK PARTİLİ GÖKKUŞ: MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ALDIĞIMIZDA İSMİ YİNE DEĞİŞTİRİRİZ

Gökkuş ise, "Türkan Saylan'a hain FETÖ, tüm Türkiye'nin aydınlarına, polislerine, askerlerine yaptığı gibi kumpas kurdu. Tayyip Erdoğan olmasa o kumpasın önlenmesi de mümkün değildi. Yarın mecliste çoğunluğu aldığımızda inşallah tekrar ismi değiştireceğiz" diye konuştu.