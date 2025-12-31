Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Güncelleme:
Bulgaristan'daki zorunlu asimilasyon girişiminde hayatını kaybeden Türkan Feyzullah için Ergene ilçesinde anma töreni gerçekleştirildi. Törende, annesinin kucağında 1,5 yaşında yaşamını yitiren Türkan bebeğin anısı için karanfil bırakıldı.

Bulgaristan'da 1984 yılındaki zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında 1,5 yaşındayken öldürülen Türkan Feyzullah için Ergene ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, Türkan bebeğin 17 aylıkken ailesiyle birlikte maruz kaldığı zulüm sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından törene katılanlar, Türkan Bebek için alana karanfil bıraktı.

Başkan Sarıkurt'tan ziyaret

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Belediye İş Sendikası Trakya Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilen İbrahim Özçelik ve yönetimini ziyaret etti.

Sarıkurt ve Özçelik sendika binasında bir süre sohbet etti.

Özçelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sarıkurt'a teşekkür etti.

Öğrenciler Hayrabolu PTT Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Hayrabolu ilçesinde öğrenciler, postane, postacılık ve iletişim konulu derslerini PTT'de uygulamalı olarak işledi.

Ella Anaokulu'nda öğrenim gören 6 yaş grubundaki öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hayrabolu PTT Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Hayrabolu PTT Müdürü Gazi Aslan ve kurum çalışanları, öğrencilere postanede gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, PTT'den ailelerine yılbaşı kartı gönderdi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
