Türk Yıldızları, Atatürk'ün Yalova'ya Gelişi İçin Gösteri Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yalova'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla Yalova'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisini ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar, uçakların akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteride ay-yıldızlı jetlerin duman bırakarak yaptığı tırmanış, dönüş ve alçalma hareketleri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Garnizon Komutanı Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın da vatandaşlarla birlikte gösteri uçuşunu takip etti.

Kaynak: AA