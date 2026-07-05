Türk Yıldızları, NATO Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu yapacak
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yarın gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Türk Yıldızları ekibi, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, yarın 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara'da gösteri uçuşu yapacak. Gösteri öncesi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde ve çevresinde son prova uçuşu yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı