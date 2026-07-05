Haberler

Türk Yıldızları NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları akrobasi timinin NATO Zirvesi kapsamında bugün son prova, yarın ise gösteri uçuşu yapacağını duyurdu. Uçuşlar 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın bugün son provayı, yarın ise gösteri uçuşunu yapacağı belirtildi.

Uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, uçak sesi ve oluşabilecek hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması amacıyla kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
İskenderun'da otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

İskenderun'da otomobil devrildi: 2 kişi feci şekilde can verdi
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü cennet adada kalabalığın gözü önünde yaptıkları skandal

İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar