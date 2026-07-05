Türk Yıldızları NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın bugün son provayı, yarın ise gösteri uçuşunu yapacağı belirtildi.

Uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, uçak sesi ve oluşabilecek hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması amacıyla kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.