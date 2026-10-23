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Türk Yıldızları Fethiye'de Ölüdeniz festivali öncesi prova uçuşu yaptı

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Fethiye'de 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında prova uçuşu yaptı. Tim, pazar günü saat 15.30'da gösteri yapacak; prova uçuşu kumsalda toplanan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde prova uçuşu yaptı.

Kentte düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında pazar günü gösteri yapacak akrobasi timi, Dalaman Hava Meydan Komutanlığından havalandı.

Çalış Plajı ile kent merkezi üstünde prova uçuşu yapan timi, kumsalda toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

Bazı kişiler prova uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Yıldızları, pazar günü saat 15.30'da gösteri yapacak.

Kaynak: AA
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