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Türk ve Yunan heyetlerinin GAÖ toplantısının yeni turu Girit'te tamamlandı

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Türk ve Yunan heyetlerinin GAÖ toplantısının yeni turu Girit'te tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki GAÖ toplantısının yeni turunun 9 Ekim 2026'da Hanya/Girit'te tamamlandığını bildirdi. Toplantıda 2026 önlemleri gözden geçirilip 2027 uygulama planı ele alındı; bir sonraki toplantı Türkiye ev sahipliğinde yapılacak.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasındaki Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunun tamamlandığı bildirildi. Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen toplantıda, 2027 yılına ilişkin uygulama planının ele alındığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının detayları paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 9 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı Hanya/Girit'te Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf 2026 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2027 yılı uygulama planı ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir."

Kaynak: ANKA
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