Arjantin merkezli Pi Arte Tv'nin düzenlediği "Türk ve Arjantinli Sinemacılar Konferansı" Üsküdar'da gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki sanatsal ve kültürel yakınlaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Türk ve Arjantinli sanatçıların tanışıp sonrasında ortak yapımları, sanatsal iş birliklerini konuşmaları da hedeflendi.

Arjantin ve Latin Amerika'da yönetmen ve yapımcılık yapan Fernando Spiner, Arjantinli oyuncular Natacha Mendez ile Moro Mariana Anghileri, yönetmen Ezel Akay, oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı ve Tims Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Arjantin'in İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Fabiana Ines Lopez ile Ticari ve Kültürel Birim Asistanı Tatyana Peruk da konferansa katılan isimler arasında yer aldı.

Yönetmen ve yapımcı Fernando Spiner, Türk dizilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim için Türk dizileri çok farklı bir kültür. Bize çok ilginç geliyor bu sebeple. Türkiye'nin dizi sektöründe, dizilerinin yüksek kalitede olmasının, teknik anlamda ve oyuncularla ilgili gelişmeye sebep olduğunu düşünüyorum. Bu durum Türk sinemasına katkıda bulunuyor." dedi.

Arjantinli oyuncu Natacha Mendez de Türk sinemasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Daha öncesinde Orta Doğu ve Avrupa sinemasına çok fazla ulaşamadığımız için pek bilgim yoktu. Bir buçuk yıl önce Türk sinemasıyla tanıştım. Estetik, oyunculuk ve senaryo olarak enteresanlığı ve kalitesi beni çok etkiledi. Biz festivallerle gelen filmler hariç, çok fazla Avrupa yapımına ulaşamıyoruz. Türk dizileri şu an çok popüler ve çok fazla izleniyor. O sayede Türk kültürünü izleme ve takip etme şansına sahip oldum."

İstanbul'da televizyon fuarı yapılması planlanıyor

Tims Uluslararası Operasyonlar Direktörü Selin Arat ise Latin Amerika'da Türk dizilerinin tercih edildiğine işaret ederek, "Birçok şirket Latin Amerika'ya dizilerini satıyor. Latin Amerika'ya giriş aslında 2014'e kadar olamadı. Telenovela (pembe dizi) terimi, Latin Amerika dizilerinin, bizim 1980'li ve 1990'lı yıllarda, gençliğimizde izlediğimiz dizilerin adıydı. Dünya televizyonunu onlar domine ediyordu. Bizim dizilerimizi kendilerine çok yakın buldukları için ve bazı teknik özelliklerden dolayı 'Turkish telenovela' diye bir terim çıktı. Yerini almışız gibi değil, bayrağı aldık diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, televizyon fuarlarının sektöre etkisine de değinerek, "Birtakım televizyon fuarları yapılıyor dünyada. Cannes bunun en büyük merkezlerinden biri. Film festivali içerisinde, televizyon fuarı Berlin'de başladı. Yakın zamanda bakanlığın da desteğiyle yapılabilirse eğer İstanbul'da da yapılması planlanıyor. Orada ilk seansta Arjantin film ve sinema panelleri yapılabilir. Böyle bir fırsatımız var." diye konuştu.

Arjantin Ticari ve Kültürel Birim Asistanı Tatyana Peruk ise her sene Arjantin film gösterimleri yaptıklarını dile getirerek, "Git gide azalıyor ama pek çok kurumla iş birliği yapıyoruz. Cervantes Enstitüsü ile de çok fazla çalışıyoruz. Bu sene yeni anlaşmalarımız olacak, sinema konusunda. Takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.