Türk Uzman: Çin, Doğayı Koruyarak Büyümesiyle Örnek Oldu

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Doster, Çin'in doğayı korurken kalkınmayı başararak diğer ülkeler örnek olduğunu söyledi.

SES 1 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Gelişmekte olan dünyada farklı modelleri benimseyen Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler, diyorlar ki biz hem sizinle (diğer ülkelere) birlikte gelişeceğiz hem de çevreyle barışık bir şekilde gelişeceğiz."

SES 2 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Çin'de bu yıl tahıl rekoltesinin üst üste sekizinci yılda rekor kırdığını okudum. Bu çevreyle barışık, doğayla uyumlu sanayileşme konusunda Çin hem tarım arazilerinin ölçeğini büyütüyor, tohum çeşitliliğini gözetiyor, tarımda daha yüksek teknolojiyi kullanıyor, hem de çevreci projelerine özel bir hassasiyet gösteriyor."

SES 3 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Elektrikle çalışan otomobiller ve araçlar Çin'de özendiriliyor ve teşvik ediliyor. Satış rakamlarına baktığımızda, olağanüstü boyutta olduğunu görüyoruz. Dahası sadece bu arabaların satışı değil, aynı zamanda şarj birimlerinin ve şarj istasyonlarının sayısı da olağanüstü bir şekilde artıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)