Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi'nden iftar programı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Eskişehir Şubesi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

TÜKD Eskişehir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, iftara CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TÜKD Genel Başkanı Meral Güler, geçmiş dönem şube başkanları, bursiyerler, üyeler ve bağışçılar katıldı.

Açıklamada iftardaki konuşmasına yer verilen TÜKD Eskişehir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tunalıer, ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunun altını çizerek, bir arada olmanın TÜKD Eskişehir ailesini her geçen gün daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Sofralarını paylaşan bursiyer, üye ve bağışçılara teşekkür eden Tunalıer, "Ramazan paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte güçlenmenin ayıdır. Bu sofrada bir araya gelmek, TÜKD Eskişehir ailesi olarak ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Programda Ünlüce, Güler, Çakırözer ve Süllü ile şubenin kurucu başkanı Dilek Sarılı da birer konuşma yaptı.

İftarda Ünlüce'ye TÜKD üyelik rozeti takdim edilirken, derneğe yeni katılan üyelere de törenle rozetleri takıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
