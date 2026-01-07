Usta Sanatçı Haldun Dormen'in Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

(ANKARA) - Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

97 yaşındaki sanatçı Haldun Dormen'in, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Usta sanatçının, "devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı" bildirildi.

Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.