Haberler

Usta Sanatçı Haldun Dormen'in Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

97 yaşındaki usta sanatçı Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Sanatçının sağlık durumu stabil.

(ANKARA) - Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

97 yaşındaki sanatçı Haldun Dormen'in, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Usta sanatçının, "devam eden enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı" bildirildi.

Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Sanat hayatında 72. yılını geride bırakan ve "Devlet Sanatçısı" unvanı bulunan duayen ismin, bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek
Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti

Erdoğan imzaladı! 7 vali merkeze çekildi, 19 ilin valisi değişti
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı

Sarayda silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı