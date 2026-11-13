Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 10 paket yılı sigara tüketenleri akciğer hastası sayıyor

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Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, sigaranın akciğer hastalıkları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirterek, günde bir paket sigarayı 10 yıl boyunca içen kişilerin herhangi bir belirti göstermeseler dahi risk grubunda değerlendirildiğini bildirdi.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, erken tanının önemi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerdeki gelişmeler, kanser aşılarıyla ilgili araştırmalar ve bilimsel dayanağı olmayan uygulamaların tehlikeleri ele alındı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de onkoloji uzmanı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin kanser tedavisinde yüksek oranda sosyal medyada "Kanser tedavi ediyoruz" demelerinin bilime aykırı olduğunu söyledi.

Akciğer kanserinin dünyada önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Karabulut, kanserlerin dünyada ölüme neden olan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Pasif içiciliğe değinen Prof. Dr. Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Tütün ürünü kullanarak akciğer kanserine yakalanma riskinizi 30 kat artırmanın ötesinde, yanınızda oturan kişinin de bu riski yüzde 30 artırmasına neden oluyorsunuz. Bunu neden yapıyorsunuz? Bu son derece egoistçe bir davranış değil mi? Hele bu işyeri veya ev ortamındaysa, bu yüzde 30'lar, yüzde 50'lere, yüzde 60'lara kadar çıkabiliyor. Daha dramatik olanı tümörlerin gelişme riskinin arttığı gibi aynı sigara içmiş, tütün ürünü kullanmış hastaların biyolojik tiplerine baktığınız zaman benzer biyolojide sanki hani sigara içmemiş olmak akciğer kanserinde tütün ürünü kullanmamış olmak akciğer kanserinde bir avantajdır. Ama pasif maruziyet sigara içmiş gibi biyolojik agresiviteyi de belirliyor."

Prof. Dr. Bülent Karabulut, tütün kullanımının akciğer kanserinin başlıca nedeni olduğunu ancak bazı kimyasallara ve mesleki etkenlere maruz kalmanın da hastalık riskini artırdığını belirtti.

Radon gazı, kadmiyum, asbest ve nikel gibi maddelerin akciğer kanserine yol açabilen kanserojenler arasında yer aldığını aktaran Karabulut, özellikle tersanecilik, gemi yıkım ve söküm ile inşaat sektörlerinde çalışanların risk altında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Karabulut, uzun yol şoförleri, tır ve otobüs şoförleri, oto tamircileri, mermer ve porselen üretiminde çalışanlar ile kaynak işçilerinin de mesleki açıdan risk grubunda bulunduğunu kaydetti.

Mesleki maruziyetin önlenmesinde kişisel koruyucu donanımların kullanılmasının önemine işaret eden Karabulut, bu ekipmanların hem çalışanlar hem de işverenler tarafından sağlanması ve kullanımının devlet tarafından denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"Bir paket sigarayı 10 yıl içen bir kişi, bizim için akciğer hastasıdır"

Prof. Dr. Bülent Karabulut, kanser istatistiklerinin dünyada kanserin istatistiksel olarak arttığını göstermediğini ancak daha genç hastaların görülmeye başlandığını ifade etti.

Paket yılı kavramını açıklayan Karabulut, günlük sigara tüketimi ve kullanım süresinin birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, 10 paket yılını aşan kişilerin herhangi bir semptom göstermeseler dahi risk grubunda değerlendirildiğini belirterek, "10 paket yılını geçen hastalar bizde otomatik olarak hiçbir semptomu olmasa da risk artışına girer. KOAH ve kronik bronşit hastası olarak kabul edilir, öksürmese de. Günde bir paket sigarayı 10 yıl içen bir kişi, bizim için akciğer hastasıdır. Nefes darlığı, öksürük, balgam gibi şikayetleri olmayabilir." dedi.

Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 50'sinin ileri evrede tanı aldığını belirten Karabulut, taramanın önemine işaret etti.

Hastalığın yüzde 90 oranında önlenebilir olduğunu vurgulayan Karabulut, korunmak için öncelikle kişisel tercihlerin doğru yönetilmesi, yüksek risk grubunda bulunan kişilerin ise imkanları dahilinde tarama yaptırması gerektiğini kaydetti.

Toplantıda Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Tülay Eren ve Prof. Dr. İsmail Ertürk de birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA