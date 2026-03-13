CSO Ada Ankara'da "Mana İklimi Türk Tasavvuf Müziği Konseri" düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Mana İklimi Türk Tasavvuf Müziği Konseri', CSO Ada Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Konserde, ilahiler ve tasavvuf müziği eserleri seslendirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mana İklimi Türk Tasavvuf Müziği Konseri" sanatseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilen konserde Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı'ya Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu eşlik etti.
Ramazanın ruhunu ve manevi atmosferini yansıtmayı amaçlayan konserde ilahiler, kasideler ve tasavvuf müziğinin seçkin eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan