TTK'nın mobil kitap satış mağazası, Ankara'daki üniversite kampüslerinde öğrencilere kapılarını açtı

Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Afyonkarahisar'da başladığı yolculuğuna Ankara'daki çeşitli üniversitelerin kampüsünde devam ediyor.

Türk Tarih Kurumu Yayınlarından geniş bir seçkinin okuyucuyla buluşturulacağı mobil kitap satış mağazasının, Afyonkarahisar'dan sonra Ankara'daki ilk durağı Gazi Üniversitesi oldu.

Yarın akşama kadar Gazi Üniversitesi Kütüphanesi önünde kalacak olan mobil kitap satış mağazası, 09.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

TTK'nın bu yeni uygulamasından yararlanan Gazi Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi Barış Yüksek, Türk Tarih Kurumunun yayınlarını çok sevdiğini ve mobil satış mağazasını görünce mutlu olduğunu söyledi.

Mağazadan üç kitap satın alan Yüksek, "Mağazadaki tüm kitaplar çok güzel. Bu hizmet ara ara olursa biz öğrenciler için çok güzel olur. Türk Tarih Kurumuna teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencisi Hüseyin Acar da fizik okumasına rağmen tarihle severek ilgilendiğini belirterek, "Mobil bir satış mağazası olması beni cezbetti. Gözüme ilgi alanımla ilgili kitaplar çarptı. Kitapların fiyatları uygun, öğrenci dostu bir durum. Mağazanın kampüste en az bir hafta durması iyi olurdu. Mobil mağazanın geldiğini duymayan, kampüse bu günlerde gelmeyen öğrenciler de olabilir. Onlar açısından iki gün yetmez ama yine gezip, gördüğüm için mutluyum." dedi.

Acar, Türk Tarih Kurumunun yayınlarını sade ve bilimsel anlatımı dolayısıyla sevdiğini dile getirdi.

TTK'nın "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında uygulamaya koyduğu mobil kitap satış mağazasının sonraki durakları ise 11-12 Aralık'ta Hacettepe Üniversitesi, 15-16 Aralık'ta Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 17-19 Aralık'ta Ankara Üniversitesi, 22-23 Aralık'ta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve 24-26 Aralık'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi olacak.