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Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası Edirne'de açılacak

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Türk Tarih Kurumu'nun 'Her Eve Bir Tarih Kitabı' projesi kapsamındaki mobil kitap satış mağazası, 3-5 Temmuz'da Edirne'de okurlarla buluşacak. Mağaza, Selimiye Meydanı ve Sarayiçi'nde 11.00-19.00 saatlerinde açık olacak.

Türk Tarih Kurumu Mobil Kitap Satış Mağazası, 3-5 Temmuz'da Edirne açılacak.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumunun "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, yurt genelinde, tüm illerin meydanlarında ve üniversite kampüslerinde okurla buluşuyor.

Bu kapsamda mağaza, yarın Selimiye Meydanı'nda, 4-5 Temmuz'da Sarayiçi'nde açılacak.

Kurumun, ürettiği akademik bilgiyi geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla başlattığı Genel Okuyucu Dizisi başta olmak üzere Türk ve dünya tarihine dair yayımladığı pek çok kitap, 11.00-19.00 saatlerinde mobil mağazada okurun ilgisine sunulacak.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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