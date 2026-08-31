Prof. Dr. Haluk Selvi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Atandı

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanlığına atanan Prof. Dr. Haluk Selvi, görevine başladı.

TTK'nin internet sitesindeki bilgiye göre, Selvi'nin ataması 27 Ağustos'ta yapıldı.

Prof. Dr. Selvi, 1992'de Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlayan Selvi, 1998'de ise "Milli Mücadele'de Erzurum (1918-1923)" başlıklı teziyle doktorasını aldı.

Celal Bayar Üniversitesi'nde 1994'te öğretim elemanı olarak başladığı akademik hayatını 1999'da geçtiği Sakarya Üniversitesi'nde sürdüren Selvi, 2005'te doçent, 2010'da profesör unvanının sahibi oldu.

Selvi, 2002-2019 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Milli Mücadele Tarihi ve Türk-Ermeni ilişkileri alanlarında çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Selvi, akademik hayatı boyunca söz konusu alanlarda çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale ve bilimsel çalışma kaleme aldı, çeşitli bilimsel yayınların editörlüğünü üstlendi.

TTK Başkanı Selvi, bugün görevine başladı.

Kaynak: AA