Haberler

MSB'den Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması

MSB'den Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası barış ve güvenliğin temsilcisi konumunda olduğu vurgulandı. 2025 faaliyetlerinin paylaşıldığı videoda, TSK'nın NATO bünyesinde etkin rol üstlendiği ve kriz bölgelerinde barışı sağlama çabaları yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır" denildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı video serisinin 2'nci bölümü paylaşıldı. Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır. NATO bünyesindeki birçok önemli faaliyet ve görevde etkin rol üstlenen TSK, müttefikler arasında koordinasyonu sağlayan, harekatları yöneten ve kriz bölgelerinde barışı tesis eden yapısıyla öne çıkmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri; geçmişte olduğu gibi bugün de adaletli, kararlı ve sorumlu duruşuyla bölgenin güven kapısı olmayı sürdürüyor" denildi. Paylaşılan videoda, 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Livakovic'e hayatının şoku
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi