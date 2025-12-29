MSB'den Türk Silahlı Kuvvetleri açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır" denildi.

Bakanlığın sanal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı video serisinin 2'nci bölümü paylaşıldı. Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri; sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır. NATO bünyesindeki birçok önemli faaliyet ve görevde etkin rol üstlenen TSK, müttefikler arasında koordinasyonu sağlayan, harekatları yöneten ve kriz bölgelerinde barışı tesis eden yapısıyla öne çıkmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri; geçmişte olduğu gibi bugün de adaletli, kararlı ve sorumlu duruşuyla bölgenin güven kapısı olmayı sürdürüyor" denildi. Paylaşılan videoda, 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.