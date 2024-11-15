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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye'de Terör Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Suriye'de Terör Operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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