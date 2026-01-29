Haluk Görgün: Bugün, Türk Savunma Sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün , Portekiz Deniz Kuvvetleri- Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreninde konuştu. Görgün, "Bugün, Türk savunma sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla son 20 yılda Türk savunma sanayiinin geldiği nokta, kendi kendine yetebilirlik hususunda yüzde 83'lere varan yerlilik oranı, sadece kara, sadece hava, sadece deniz değil, ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda ihtiyaçlarımızın önemli bir ölçüde yerli ekosistemimizden hem platformların kendisi hem platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendimize yetebilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

STM tarafından İstanbul'da inşası devam eden Portekiz Deniz Kuvvetleri- Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreni bugün Tuzla'da bulunan Ada Tersanesi'nde gerçekleşti. Törene Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, iki ülkenin Deniz Kuvvetleri Komutanları ve üst düzey askeri heyet katıldı.

'KENDİ KENDİMİZE YETEBİLMEMİZ KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de, "Bugün Türk savunma sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Allah'a çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla son 20 yılda Türk savunma sanayiinin geldiği nokta, kendi kendine yetebilirlik hususunda yüzde 83'lere varan yerlilik oranı, sadece kara, sadece hava, sadece deniz değil, ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda ihtiyaçlarımızın önemli bir ölçüde yerli ekosistemimizden hem platformların kendisi hem platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendimize yetebilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'UÇAK GEMİSİNDEN İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINA VARANA KADAR NEREDEYSE TAMAMINI YERLİ MİLLİ ÜRETMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ'

Görgün, "Ürettiğimiz platformları dost ve müttefik ülkelerle ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmak da bizim için önemli, mutluluk verici olaylardan. İşte bunu da biz yeteneklerimizi, zaman zaman kazandığımız bu platformlardaki özgün tasarım ve yenilikçi yaklaşımlarla dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını karşılayacak ve bizim savunma sanayimizin ihracatı olarak yansıyacak ürünleri de sizlerle anlaşmaları yaptıkça, törenleri düzenledikçe de paylaşıyoruz. Bugün işte o günlerden, mutlu günlerden bir tanesi. Özellikle Türk donanması son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaklaşık 40'a yakın bir platformun aynı anda bizim gurur duyduğumuz, hakikaten göğsümüzü kabartan çalışmalarıyla yüzümüzü ağartan, hem devlet tersanelerimiz hem özel tersanelerimizle ortaya çıkartılan uçak gemisinden insansız deniz araçlarına, kamikaze görev yapacak ve farklı görevlerde vazifelendirilecek platformlara varana kadar neredeyse tamamını yerli milli üretmenin gururunu yaşarken, işte bugün bir dost ve müttefik ülke olan Portekiz'in önemli bir ihtiyacı olan bu lojistik gemisinin iki tanesinin sözleşmesini biz 2024 yılında Aralık ayında benim de katıldığım törenle imzalamıştık. Bugün köşe taşlarından bir tanesi, misafir Savunma Bakanının ve Deniz Kuvvetlerinin de katıldığı törenle sizlerle paylaşmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

'HEM KENDİ İHTİYAÇLARIMIZI HEM DE MÜTTEFİKLERİMİZİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAR HALE GELDİK'

Görgün, "Bu süreçte çok büyük emekler var. Gerek mühendislik yetenekleri, gerek tersanelerimizin kabiliyetleri, gerek Türk donanmasında oluşmuş tasarımsal kabiliyetin farklı ürünlere dönmesiyle Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız destekle hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılar hem de biraz evvel ifade ettiğimiz müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Portekiz'e deniz aracı, deniz platformu konusunda birlikte çalışmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Portekiz uzun yıllar denizcilik tarihinde kendini kanıtlamış bir ülke. Bu anlamdaki tecrübelerini bizim yeteneklerimizle birleştirme kararını vermelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bu ürünle iyi bir başlangıç yaptığımızı değerlendirirken, bundan sonraki sadece Portekiz'in değil, sadece NATO'daki müttefiklerimizin değil, dünyanın diğer tarafında üçüncü ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz önemli ve sürdürülebilir bir yola başladığımızı ve yola çıktığımızı ifade etmek istiyorum. Bizleri tercih ettiği için, Türk savunma sanayiine, Türk tersanelerine güvendikleri için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve sorumluluk alan şirketlerimize, tersanelerimize yine teşekkür ediyorum" dedi.